Publicidad
EMPAREJADOS
Rochi Laffón lanza una advertencia tras una pregunta incómoda: “Si lo digo, arde Troya”
Victoria Federica y Rochi Laffón se enfrentan a una pregunta comprometida en Emparejados. La respuesta, entre risas y misterio, deja al público con ganas de saber más.
Durante su participación en Emparejados, Victoria Federica y Rochi Laffón escuchan una pregunta directa: quién es la persona más famosa que ha intentado ligar con ellas. La reacción fue inmediata.
Rochi responde con humor y evasiva: “Si digo el nombre, arde Troya”. La incógnita queda abierta mientras ambas mantienen el secreto, dejando al público intrigado por la identidad del famoso.