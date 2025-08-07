Rochi Laffón lanza una advertencia tras una pregunta incómoda: “Si lo digo, arde Troya”

Durante su participación en Emparejados, Victoria Federica y Rochi Laffón escuchan una pregunta directa: quién es la persona más famosa que ha intentado ligar con ellas. La reacción fue inmediata.

Rochi responde con humor y evasiva: “Si digo el nombre, arde Troya”. La incógnita queda abierta mientras ambas mantienen el secreto, dejando al público intrigado por la identidad del famoso.