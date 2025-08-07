Ibai responde a las críticas por su transformación física y denuncia el negocio del juicio ajeno

Ibai Llanos asegura que su pérdida de peso se ha convertido en un espectáculo rentable para otros. Critica que se opine sobre su cuerpo sin conocer el proceso que ha vivido.

Durante su intervención, Ibai reflexiona sobre la presión social y el negocio que se genera en torno al físico. Reivindica que cada persona debe decidir sobre su cuerpo sin juicios externos.