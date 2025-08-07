Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Ibai responde a las críticas por su transformación física y denuncia el negocio del juicio ajeno
El streamer se sincera en Y ahora Sonsoles sobre el impacto de su cambio físico y lanza una reflexión sobre cómo se monetiza el cuerpo en redes sociales.
Ibai Llanos asegura que su pérdida de peso se ha convertido en un espectáculo rentable para otros. Critica que se opine sobre su cuerpo sin conocer el proceso que ha vivido.
Durante su intervención, Ibai reflexiona sobre la presión social y el negocio que se genera en torno al físico. Reivindica que cada persona debe decidir sobre su cuerpo sin juicios externos.