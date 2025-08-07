Una inesperada sorpresa en la piscina impide a Jorge Cadaval disfrutar del baño

Durante su intervención en el programa, Jorge Cadaval relató que al bajar a la piscina se encontró con una situación insólita. Alguien había dejado un excremento flotando en el agua.

Cadaval explicó que, tras el hallazgo, no pudo bañarse y se quedó observando la escena con incredulidad. La anécdota provocó risas en el plató por lo inesperado del momento.