Y AHORA SONSOLES
Una inesperada sorpresa en la piscina impide a Jorge Cadaval disfrutar del baño
El humorista comparte en Y ahora Sonsoles una anécdota surrealista: su intento de darse un baño terminó con un hallazgo desagradable que lo dejó sin palabras.
Durante su intervención en el programa, Jorge Cadaval relató que al bajar a la piscina se encontró con una situación insólita. Alguien había dejado un excremento flotando en el agua.
Cadaval explicó que, tras el hallazgo, no pudo bañarse y se quedó observando la escena con incredulidad. La anécdota provocó risas en el plató por lo inesperado del momento.