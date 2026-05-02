Ana Carlota Fernández revela la tensa encrucijada de Valentina al enfrentarse a Rodrigo

El ambiente en la colonia se vuelve irrespirable tras los últimos desencuentros que han puesto a prueba la lealtad y el temple de los protagonistas. Según explica la intérprete, su personaje se encuentra en una posición de gran vulnerabilidad, obligada a encarar una realidad que preferiría ignorar para evitar el sufrimiento de sus seres queridos. La fricción entre ambos promete generar momentos de máxima intensidad dramática en las próximas entregas.

La evolución de Sueños de libertad muestra a una Valentina decidida a no dejarse amedrentar, a pesar de la difícil situación que le toca vivir junto a Rodrigo. Ana Carlota Fernández desvela que este enfrentamiento marcará un punto de inflexión en la trama, donde los secretos del pasado y las ambiciones del presente chocarán de forma inevitable. El destino de la pareja pende de un hilo mientras los espectadores asisten a una lucha de voluntades por defender su propia libertad y dignidad.