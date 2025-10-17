Amanda y César reavivan la pasión en una noche inesperada tras superar sus diferencias

En La Encrucijada, el sufrimiento por la pérdida de la madre de César ha marcado profundamente al empresario, que terminó desahogando su tristeza en las calles. Amanda, preocupada, no dudó en ayudarlo y llevarlo a descansar. Entre lágrimas y confesiones, ambos recordaron cuánto se habían echado de menos.

El reencuentro culminó con un apasionado beso que selló el momento más romántico entre los dos. Pese a los conflictos y la situación de Octavio en prisión, Amanda y César parecen decididos a apostar de nuevo por su amor.