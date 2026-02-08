Los alimentos esenciales para un temporal: la guía práctica de Nutriman para evitar desabastecimientos

En su intervención en Y ahora Sonsoles, Luis Alberto Zamora explica que los temporales pueden afectar incluso al reparto de alimentos, dejando a muchos hogares sin productos básicos. Recomienda priorizar conservas, alimentos secos y algunos congelados para garantizar una despensa estable y saludable.

Además, Nutriman insiste en revisar la despensa cada tres meses y aplicar el sistema FIFO, consumiendo primero lo más antiguo. Subraya que no se trata de acumular sin criterio, ya que cada alimento tiene una duración distinta según su conservación.