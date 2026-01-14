Álex Clavero aprovecha el fallo de María Jesús y gana en La Pista con ‘La camisa negra’

El duelo entre María Jesús y Álex Clavero en La Pista de Pasapalabra parecía decidido para la cantante, que fue la más rápida con el pulsador. Sin embargo, se bloqueó al intentar cantar la letra.

Álex aprovechó el rebote y acertó ‘La camisa negra’, sumando un pleno para su equipo. Entre risas, bromeó sobre la situación: “Me ha visto con carita de pena”.