Alejandro firma un pleno agónico en el ¿Dónde Están? tras rectificar a tiempo

Alejandro ha vuelto a sacar adelante un ¿Dónde Están?, pero esta vez extremadamente ajustado. Después de fallar en el cara o cruz final de su turno anterior, llegó a su última oportunidad con apenas cuatro segundos y consiguió rectificar justo a tiempo. Su acierto ha sido vital para sumar los veinte segundos en juego.

El panel, formado por palabras que empezaban por P y terminaban en E, exigía aún más concentración. Alejandro, junto a Miguel Lago y Minerva Piquero, fue resolviendo casilla a casilla hasta cerrar el pleno en el último instante.