PASAPALABRA
Alejandro estalla en La Pista y gana en el último segundo tras un duelo agónico
Alejandro sufre ante Javier en La Pista de Pasapalabra y resuelve en el último segundo una canción de 1972 tras mostrar su frustración en pleno programa.
El concursante reconoce la canción en el primer fragmento, pero necesita el último segundo para imponerse a Javier en un tenso duelo musical.
Con la llegada de Javier a Pasapalabra, Alejandro ha encontrado un rival exigente en La Pista. En esta entrega, el madrileño identificó la canción de 1972 desde el primer fragmento, pero quedó bloqueado sin acertar el título en inglés. La frustración fue evidente mientras el reloj avanzaba.