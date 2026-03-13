Alejandro desata un jugadón de once aciertos y fuerza un final explosivo ante Javier en El Rosco

El duelo entre Alejandro y Javier ha vuelto a demostrar lo fino que hay que hilar en un Rosco tan igualado. Javier, que arrancaba con más segundos tras su remontada en el ¿Dónde Están?, ha sufrido un tropiezo en la G y ese fallo ha pesado más de lo esperado en el tramo final.

Alejandro, algo más lento al comienzo, ha terminado encadenando una espectacular racha de once aciertos que ha elevado su marcador en tiempo récord. Con esa inercia ha completado la primera vuelta con 20 letras y ha sumado dos más. La presión ha pasado entonces al atril azul: Javier ha llegado al empate a 22, pero su tropiezo le obligaba a buscar un acierto extra para evitar la Silla Azul en el próximo Pasapalabra.