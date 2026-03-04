Antena3
Alejandro, otra vez ante el jaque de 23 aciertos de Javier en El Rosco

PASAPALABRA

Alejandro, contra las cuerdas tras los 23 aciertos de Javier en El Rosco de Pasapalabra

Javier roza el bote de 202.000 euros con 23 respuestas correctas y obliga a Alejandro a una remontada límite para evitar la Silla Azul.

Alberto Mendo
Javier confirma en Pasapalabra que atraviesa uno de sus mejores momentos. El concursante se ha quedado a solo dos letras del bote de 202.000 euros tras firmar 23 aciertos en El Rosco, un registro que vuelve a poner contra las cuerdas a Alejandro, pese a que el de Pinto suma once programas más en el concurso.

Alejandro arrancó con siete segundos de ventaja y un prometedor 12-4, pero Javier reaccionó con un espectacular acelerón desde la P, encadenando once aciertos. Con 17 letras en verde, Alejandro asumió el desafío: necesitaba seis respuestas para esquivar la Silla Azul y sostuvo la tensión hasta el último segundo.

