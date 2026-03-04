Alejandro, contra las cuerdas tras los 23 aciertos de Javier en El Rosco de Pasapalabra

Javier confirma en Pasapalabra que atraviesa uno de sus mejores momentos. El concursante se ha quedado a solo dos letras del bote de 202.000 euros tras firmar 23 aciertos en El Rosco, un registro que vuelve a poner contra las cuerdas a Alejandro, pese a que el de Pinto suma once programas más en el concurso.

Alejandro arrancó con siete segundos de ventaja y un prometedor 12-4, pero Javier reaccionó con un espectacular acelerón desde la P, encadenando once aciertos. Con 17 letras en verde, Alejandro asumió el desafío: necesitaba seis respuestas para esquivar la Silla Azul y sostuvo la tensión hasta el último segundo.