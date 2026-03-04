Alejandro confunde a Chenoa con Rocío Jurado en el Una de cuatro

Alejandro, que ya había ironizado sobre su juventud en Pasapalabra al fallar canciones de 2002, volvió a tropezar con un clásico de Chenoa. En Una de Cuatro, Roberto Leal le pidió identificar Cuando tú vas y el concursante la adjudicó erróneamente a Rocío Jurado.

El desliz, el más llamativo del equipo azul junto a Rosario Pardo y Jorge Luengo, no impidió sumar 18 valiosos segundos.