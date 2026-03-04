Publicidad
PASAPALABRA
Alejandro confunde a Chenoa con Rocío Jurado en el Una de cuatro
El concursante madrileño falla al atribuir Cuando tú vas en la prueba Una de Cuatro, aunque el equipo azul suma 18 segundos clave.
Alejandro, que ya había ironizado sobre su juventud en Pasapalabra al fallar canciones de 2002, volvió a tropezar con un clásico de Chenoa. En Una de Cuatro, Roberto Leal le pidió identificar Cuando tú vas y el concursante la adjudicó erróneamente a Rocío Jurado.
El desliz, el más llamativo del equipo azul junto a Rosario Pardo y Jorge Luengo, no impidió sumar 18 valiosos segundos.