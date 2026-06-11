Alba Brunet vuelve a Pasapalabra y recuerda que debutó en el programa estando embarazada

Durante su regreso a Pasapalabra, Alba Brunet ha compartido una confesión sobre la primera vez que participó en el programa junto a Marta Belmonte. La actriz ha explicado que entonces estaba embarazada y afrontó la grabación mientras intentaba ocultar una situación que le provocaba fuertes náuseas.

En conversación con Roberto Leal, la intérprete reconoció que aún se pregunta cómo logró completar aquella participación en esas circunstancias. Ahora, ya alejada de ese momento, asegura encontrarse plenamente preparada para disfrutar de su nueva etapa en el concurso y ayudar a David en la lucha por el bote.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas