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Pasapalabra
Adrián Lastra sorprende con un pleno y un homenaje vocal a Bruce Springsteen en La Pista
El actor ha reconocido 'Born in the USA' al instante y, aunque no acertó el título exacto, ha deslumbrado al público cantando el estribillo con una potencia que le ha valido convertirse en el 'Boss' del día.
El nuevo cuarteto de invitados de Pasapalabra ha debutado brillante en La Pista. J.J. Vaquero abrió la tanda con su peculiar pronunciación de 'Great balls of fire', acertando el tema pese a la divertida traducción que se desprendía de su inglés. El turno más espectacular, sin embargo, ha sido el de Adrián Lastra, que superó a Llum Barrera gracias a su rapidez con el pulsador.
Ambos habían reconocido la canción de 1984 desde el primer fragmento, pero Adrián pidió paciencia a Roberto Leal antes de decir el título, consciente de que su inglés podía traicionarle. Al no acertarlo por completo, el presentador le retó a cantar. El actor no solo emuló a Bruce Springsteen, sino que mostró un vozarrón que dejó al plató sorprendido. Con ese pleno, se coronó como The Boss de la tarde.