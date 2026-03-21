Adrián Lastra revela en Pasapalabra su pasado oculto: un musical que le llevó a la natación sincronizada

Al comienzo de Pasapalabra, salió a la luz un detalle desconocido de Adrián Lastra: estuvo entrenando para un proyecto muy particular. El actor explicó que practicó natación sincronizada durante un año y medio.

Fue para un musical de Nacho Cano que, según el plan original, se desarrollaría bajo el agua. Aunque la propuesta quedó frenada por la crisis de 2008, para él fue una experiencia única que le dejó un inesperado pasado acuático.