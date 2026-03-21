¿24 en El Rosco? Javier alimenta el sueño del bote tras un final lleno de suspense

Javier ha vuelto a firmar uno de sus mejores Roscos. Su primera vuelta ha sido impecable, con 22 letras en verde que le han abierto la puerta a un tramo final sin rival, ya que Alejandro había tirado la toalla tras varios errores que frenaron su remontada desde el 22‑19.

Ese escenario le ha permitido tantear el bote de 280.000 euros. Javier ha reconocido que dos de las palabras pendientes las había leído hace apenas dos semanas, aunque matizaba con humor que lee muchas cosas. "Tan cerca y tan lejos", le ha dicho a Roberto Leal antes de probar suerte.