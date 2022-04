El pasado martes vivimos uno de los momentos más duros que recordamos los fans de 'Tierra Amarga'. Uno de los personajes más queridos de la serie de marchaba para siempre dejando un gran vacío en nuestros corazones.

Behice, la tía de Müjgan, fue la encargada de acabar con la vida de Hünkar Yaman. Horas más tarde, Demir encontraba el cuerpo sin vida de su madre. El corazón de Demir se partió en dos.

"No he dudado en dedicarte cada segundo de mi vida"

La relación con su madre siempre fue una relación intensa pero se admiraban el uno al otro. Hünkar no podía estar sin su hijo y así lo ha demostrado desde el comienzo de 'Tierra Amarga'. La matriarca hizo muchas cosas mal, en especial con Züleyha, a la que obligó a casarse con Demir y a la que separó de sus hijos en varias ocasiones.

A pesar de empezar siendo la villana de la serie, capítulo tras capítulo logró convertirse en uno de los personajes favoritos de los espectadores. Su fortaleza, su valentía, su poder la hicieron brillar a pesar de sus decisiones.

Los cinco momentos más memorables de Hünkar Yaman en ‘Tierra Amarga’ | Antena3.com

Todavía consternados por su pérdidas, recordamos cuáles fueron las últimas palabras de Hünkar Yaman en 'Tierra Amarga'. Unas palabras que, como no podía ser menos, están dedicadas a su hijo Demir, el amor de su vida. Hünkar siempre dio todo por su hijo, ante su felicidad a la suya.

"Demir, hijo mío, nos hemos hecho daño tantas veces, que cuanto más nos heríamos más fuertes nos hacíamos. No logramos comprendernos. Sabes que renuncie a muchas cosas por ti porque eres a quien más he amado. No he dudado en dedicarte cada segundo de mi vida. Las madres siempre damos lo mejor de nosotras, pero me equivoqué. Fue un error pretender elegir tu destino".

Estas son las últimas palabras de Hünkar Yaman, dedicadas a su hijo Demir. Unas palabras que escuchábamos mientras el joven llevaba el cuerpo sin vida de su madre a su habitación. Sin duda, va a costar superar la muerte de Hünkar Yaman, un personaje que siempre va a estar en los corazones de todos los fans de 'Tierra Amarga'.

¡Hasta siempre!