Bülent Polat, Gaffur en ‘Tierra Amarga’, contesta a sus fans españoles

Con el paso de los capítulos, Gaffur se ha convertido en uno de nuestros personajes favoritos de ‘Tierra Amarga’. Su personaje siempre nos saca una sonrisa incluso cuando la ficción atraviesa uno de sus momentos más duros.

Bülent Polat es el actor que da vida a Gaffur en la serie ‘Tierra Amarga’. A sus 42 años, el actor ha alcanzado la fama mundialmente gracias a este personaje, aunque siempre ha asegurado que sus inicios no fueron nada fáciles.

En varias entrevistas el actor ha reconocido que pasó apuros económicos en su juventud y tuvo que dedicarse a animar fiestas vistiéndose de payaso junto a unos amigos hasta que llegó su oportunidad de saltar a la fama.

Lo cierto es que el actor se ha ganado el reconocimiento y el cariño del público y de alguna forma Bülent Polat intenta agradecerlo a través de sus redes sociales.

Sin duda, es uno de los actores de ‘Tierra Amarga’ que más activos se muestran en Instagram, lo que nos permite conocerle mejor y asomarnos un poco a su vida privada.

Si miramos su perfil de Instagram, su hija y su mujer son las grandes protagonistas, aunque también hay hueco para compartir instantes con su gran amigo Murat Ünalmis, Demir en la ficción y mostrar, a través de algunos comentarios, su agradecimiento con los fans.

Hace unas semanas una seguidora española comentó en una fotografía del actor el siguiente mensaje: “En España vimos recientemente el episodio en el que Demir y Gafur encuentran el cuerpo sin vida de Hunkar. No puedo describir con palabras todo lo que me transmites en cada episodio. Haces reír mucho pero también haces llorar, me conmueves profundamente. Eres un actor increíble. Enviando toneladas de amor desde España”.

Bülent no dudo en darle a me gusta a su comentario y en categorizarlo como destacados para que aparezca el primero al entrar en la publicación. Aunque no es el único mensaje español con el que el actor ha interactuado, y es que Bülent suele ver todos los comentarios de sus seguidores y no duda en darle al corazoncito rojo para así mostrar su agradecimiento. A continuación te dejamos el post dónde Bülent respondió a muchos seguidores españoles.

¡Gracias Bülent Polat por ser un amor con tus seguidores españoles!