Yilmaz se acerca a Züleyha y piensa vivir en casa de Sermin

Yilmaz está dispuesto a todo por hablar con Züleyha y descubrir toda la verdad. Ahora no le tiene miedo a nada y no dudará en enfrentarse a Hünkar o a Demir si es necesario.

El joven se guarda un as bajo la manga y empieza a reformar la casa de Sermin. Yilmaz le cuenta a Gaffur que piensa vivir allí y el capataz sale disparado a contárselo a Hünkar.

La señora de los Yaman no da crédito a las palabras de Gaffur y va a hablar con Yilmaz. Ambos mantienen una conversación llena de amenazas: “Si valoras tanto a Züleyha como siempre dices, si aprecias tu vida y la de los que te rodean, será mejor que te marches”.

Pero Yilmaz no se achanta ante las palabras de Hünkar: “¿Por qué tengo que irme yo? ¿Te crees la dueña de Çukurova? No pienso marcharme hasta que no me devuelva lo que es mío”.

Por su parte, Züleyha y Gülten ven la escena desde el balcón: “Igual Yilmaz y Müjgan piensan vivir en esa casa”, opina Gülte.

