Hakan rompe para siempre con Abdülkadir: "Dime cuánto quieres para marcharte de Çukurova"

Hakan está más enfadado que nunca con Abdülkadir. De hecho, han dejado de ser socios debido a su última metedura de pata... Hakan le pidió a Keskin que no se metiera más con los Yaman... ¡Y descubrió el vídeo manipulado que la habían grabado a Fikret! Y no le gustó nada.

Tras enfrentarse a los hermanos Keskin, decidió separarse de ellos, y ahora ha venido a cerrar las cosas con Abdülkadir. Quiere que se marche de Çukurova y de su vida, y para ello está dispuesto a pagarle el precio que haga falta. Pero no quiere que se quede más tiempo allí.

Abdülkadir se ha quedado blanco con esta petición, no se la esperaba. Él defiende que es de Çukurova y por ello no entiende por qué debe irse...Pero el dinero le llama la atención. Aunque ha roto su alianza con Hakan, le exige el 70% de un dinero... ¡Y así se irá y dejarán de ser socios! Pero Hakan no está dispuesto a darle tanto, y le ha ofrecido el 40%....

El joven le ha advertido que como no se vaya, rebelará un oscuro secreto suyo que hizo en Líbano... ¿Qué será? ¿Conseguirá así chantajear a Abdülkadir? ¡Madre mía! ¡Dale al play y revive la tensión de este momento!