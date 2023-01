Hakan, más sincero que nunca le confiesa a Züleyha: “Vine a Çukurova por venganza, pero me enamoré de ti”

Hakan ha acudido a la mansión de Züleyha, quiere hablar con ella pero los hombres de la puerta le retienen y se lo impiden. Su coche no puede pasar. ¡Züleyha le ha prohibido la entrada! Sus ansias por explicarse por todo lo sucedido con su identidad, hacen que retroceda y rompa la puerta para poder entrar con el coche. Quiere darle una explicación a la joven, sabe que está muy decepcionada con él.

Züleyha se ha extrañado mucho al verle allí...¡Lo primero que ha hecho ha sido echarle! No quiere saber nada de él, todo lo que le cuenta son mentiras. Pero ha aprovechado para reprocharle cosas que le han sucedido: como hundió su barco, invadió su mansión, compró la mitad de su compañía… “¿Qué más mentiras me vas a contar?” le dice la joven. Además, le ha recordado que él llegó a Çukurova con el único propósito de destruir el legado de su difunto marido, Demir.

Hakan no se ha rendido y se ha intentado explicar: “Vine a Çukurova por venganza y todo cambió, me enamore de ti”, le ha dicho serio y sin dejar de mirarla. El joven quiere estar con ella, no se imagina una vida sin Züleyha. Fikret ha interrumpido la conversación y Hakan se ha marchado: “¿Como pude creer a ese hombre, cómo me engañó?” se ha pregunta junto a él, entre lágrimas.