Demir veta a Ümit la entrada a la fiesta de cumpleaños de su hijo

Züleyha y Demir van a celebrar el cumpleaños de su pequeño hijo Adnan. Tras mucho sufrimiento y después de la muerte de Yilmaz quieren que el pequeño sea feliz y pretenden compartir su alegría con todos sus amigos y familiares.

Züleyha, que sigue pensando que Ümit es su amiga, ajena a todo lo que ha hecho a sus espaldas con su marido, le ha invitado a la doctora a la fiesta.

Pero Demir no está dispuesto a que Ümit vaya a la celebración, quiere tener a la doctora lo más lejos posible de la familia, dado que últimamente, ella ha perdido la cabeza por él. Además, no quiere que Züleyha se entere de lo que sucedió entre ellos… ¡Y no le transmite buena espina Ümit!

Ümit le ha preguntado si cree conveniente que vaya a la fiesta, pero él le ha dicho que no. “Que te quede claro, no eres amiga de la familia”, ha declarado el joven. Y le ha pedido que, por favor, se mantenga alejada de ellos. Si Ümit va a la fiesta él se sentirá incómodo, por lo que prefiere que no vaya.

La doctora ha acatado lo que él le ha dicho, sin embargo, le entristece mucho que Demir la vete de ir… Ella quiere verlo… ¿Cómo terminará esto? ¿Se presentará la doctora en la fiesta?