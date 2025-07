¡Amanda VS Ástrid! ¿Qué elegirá cada una en estas encrucijadas?

La Encrucijada ha conquistado a los espectadores con su trama adictiva y su gran elenco de actores. Ástrid Janer, la protagonista, ha reconocido en más de una ocasión que es bastante similar a su personaje. Pero… ¿hasta qué punto?

Para averiguarlo, la actriz se ha sometido a un duro interrogatorio donde le hemos planteado una serie de encrucijadas… ¡nada sencillas! Ástrid deberá responder cómo habría actuado ella y cómo lo haría su personaje. ¿Coincidirán?

Si su mejor amigo engañase a su pareja y pidiese que no dijese nada, Ástrid confiesa que probablemente actuarían de forma parecida: ambas intentarían escuchar más que juzgar o decirle a la otra persona que debe hacer.

Sin embargo, si en una reunión importante alguien se lleva el mérito de tu trabajo, Ástrid tiene claro que su personaje le confrontaría en público montando un escándalo. Pero la actriz, aunque también defendería su posición, lo haría de otra manera: “Con amabilidad todo se puede decir”.

¿Quieres descubrir todas las encrucijadas? ¡Corre a darle al play! ¿Y tú? ¿Qué harías en su caso?

