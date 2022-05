Demir no se separa de Züleyha tras el accidente de Yilmaz

Yilmaz está muy grave y Demir y Züleyha son conscientes de ello. Por ello, le trasladan rápidamente al hospital para intentar que los médicos salven su vida. Züleyha no puede imaginarse una vida sin su amor.

Al llegar al hospital, Demir es el encargado de comunicarle a todo el mundo el terrible accidente que ha sufrido Yilmaz. Cuando se lo dice a Fekeli por teleféno, este no puede esconder sus lágrimas: su querido hijo está grave.

Züleyha sin embargo, no deja de llorar. Está en un estado de ansiedad, que llega hasta tal punto que la enfermera decide dormirla, no es bueno para su salud que siga con ese disgusto. Pero ella no puede parar de llorar, solo quiere saber si Yilmaz vivirá. Demir está ahí para consolarla y da el visto bueno para que la enfermera la medique.

Muy serio, piensa si Yilmaz logrará sobrevivir o no.

