Avance semanal de ‘Tierra Amarga’: La vida de Züleyha, a punto de dar un giro de 180° tras descubrir la infidelidad de Demir

En los últimos capítulos de ‘Tierra Amarga’ hemos vivido muchos giros inesperados, muchos descubrimientos y también muchas mentiras. El caso del accidente de Ümit ha seguido muy presente en la vida de los personajes. La joven doctora despertó del coma cuando se estaba celebrando el juicio de Demir. Ella, lejos de contar la verdad, decidió culpar al joven.

Demir, por tanto, entró en prisión mientras Fikret volvía a Çukurova después de que Müjgan lo abandonase al enterarse de que él era el verdadero culpable. Lütfiye fue quien consiguió convencerlo y el sobrino de Fekeli finalmente contó toda la verdad.

Esto permitió que Demir saliese de prisión. Pero las cosas no están siendo fáciles tampoco en casa. La mansión Yaman fue asaltada y uno de los ladrones casi consigue secuestrar al pequeño Adnan. Por suerte, Züleyha y Sevda lo evitaron aunque a un alto precio: el hombre murió y las dos mujeres decidieron deshacerse del cadáver en la oscuridad de la noche.

Desde que Müjgan ha vuelto de Estambul se está enfrentando a todo aquel que le ha hecho daño. Primero ha decidido plantarle cara a Ümit, quien la ha traicionado en varias ocasiones y de quien ya no se considera amiga. Después ha hablado las cosas claramente con Fikret. Está harta de sus mentiras y ha decidido darse un tiempo con él. ¿Será definitivo? Por último, le ha contado a Züleyha la infidelidad de Demir. ¡Müjgan quiere arrasar con todo!

Comienza una nueva vida para Züleyha y sus hijos

La semana que viene en ‘Tierra Amarga’ veremos cómo la vida de Züleyha empieza a cambiar por completo después de enterarse de que Demir la engañó con Ümit. La joven tiene un plan que no ha querido desvelar a nadie, solo a Sadi, la única persona en la que puede confiar ahora mismo. Eso sí, necesitará la ayuda de Gülten para poder llevarlo a cabo y a ellos sí les contará todo. ¿Le saldrá todo como ella desea?

Ümit sale del hospital dispuesta a todo

Ümit ya ha recibido el alta y puede volver a casa. La joven doctora no piensa dejar las cosas como están. Por eso, su primera parada ha sido una visita a Demir en su despacho. Ümit quiere explicaciones sobre por qué no ha ido a recriminarle que lo haya declarado culpable, está muy sorprendida de que no fuese a pelearse con ella. Pero él estaba esperando a que se recuperase, le ha dicho.

Después de visitar a Demir, Ümit se ha ido a casa. Al llegar se ha llevado una sorpresa nada agradable: todas sus cosas estaban en la puerta perfectamente empaquetadas. ¿Quién habrá sido?

Ümit y Sevda también han tenido oportunidad de hablar. La cantante le sigue suplicando a su hija que se vaya lejos de Çukurova y deje en paz a Demir. Sevda dice que se lo pide por su bien, y que si hace falta se irá con ella. ¿Lo hará ahora que todo parece haber cambiado? ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra Amarga’ en Antena 3!