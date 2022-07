Fikret y Ümit tienen una fuerte pelea… ¡Y ella se cae por las escaleras!

Fikret ha decidido irse con Müjgan lejos de Çukurova. Ella se lo ha propuesto después de que el joven haya ido a contarle que ha discutido con su tío y él le ha pedido que se vaya de la ciudad. Fikret en un principio ha dudado, no puede irse. Pero la insistencia de la doctora lo ha convencido, y finalmente decide que irse es lo mejor para ellos.

Antes de irse, Fikret ha pasado por casa de Ümit para recoger sus cosas, pero no quería contarle ni con quién se iba ni a dónde. La joven, sin embargo, ya lo sabía todo. “Si no lo supiera, ¿no me lo dirías?”, le ha preguntado. Ümit se ha alterado mucho al ver que su aliado en la venganza contra Demir no confiaba en ella. Ümit ha perdido los papeles ya que Demir se ha enterado de toda la verdad sobre el vínculo entre ella y Fikret. ¡Y se lo ha echado en cara!

La joven le ha reprochado a Fikret que no piense en qué va a pasar con ella. Al final, él pretende irse y dejarla allí sola en Çukurova, estando peor que nunca con su amado Demir... “Tú sabes cuidarte solita”, le ha respondido él. Ümit sigue en el camino del joven, y no le deja pasar al cuarto donde están sus cosas. Sigue hablándole del amor, que, según ella, es muy poderoso porque ha conseguido disuadir a Fikret de llevar a cabo su venganza.

Ümit se ha sentido muy traicionada por el sobrino de Fekeli, que no está cumpliendo con su palabra de acabar juntos con Demir. Fikret no le ha hecho demasiado caso a la joven y ha entrado a por sus cosas. Ella ha insistido en que no le dejará abandonar. “Tenemos un plan, no puedes dejarme sola contra Demir”, ha repetido.

A todos los reproches de Ümit, Fikret le ha echado en cara que si el plan ha fracasado ha sido por su culpa, ya que se enamoró de Demir.

Ümit está desesperada por evitar que Fikret se vaya, pero él se está cansando de ella. La joven estaba empujando al sobrino de Fekeli cuando… ¡Se ha caído por las escaleras! Fikret no sabe qué hacer. Ha intentado reanimar a Ümit, que estaba inconsciente en el suelo, pero no lo ha conseguido. ¡Así que él ha salido huyendo! ¿Se recuperará la joven doctora? ¿Habrá visto alguien que la doctora se ha caído por discutir con Fikret? ¿Seguirá adelante Fikret con su plan?