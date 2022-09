En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Hakan, muy arrepentido, visita la tumba de Fekeli

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo alguien preparaba el paquete que Züleyha recibió y supuestamente envió Demir desde Siria. Sin embargo, se ha visto que el joven está inconsciente y que una persona, con muy malas intenciones, copió su letra y se hizo pasar por él. Además le quitó el anillo del dedo... Pero... ¿Quién pudo haber sido?

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos de Lütfiye, Mehmet y Fikret se han enfrentado. El sobrino de Fekeli está muy molesto con el acercamiento entre Hakan y Züleyha, y no va a dejar que la mujer de Demir siga acercándose a un hombre del que no se fía. Sin embargo, ella ya no puede más. Fikret no para de darle problemas... ¡Y ella no necesita más de lo que tiene!

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Hakan ha visitado la tumba de Fekeli. El joven está muy arrepentido de lo que le ha pasado al tío de Fikret, ¡no se lo merecía! Le ha dicho que ojalá se encuentren en algún momento para poder disculparse. Además le ha dedicado unas bonitas palabras del tiempo que se han conocido y han compartido juntos. ¿Querrá que Abdülkadir pague por lo que ha hecho? No te pierdas 'Tierra Amarga' de lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3.