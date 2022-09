En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Una misteriosa mujer aparece en la mansión preguntando por Demir

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo tras la muerte de Fekeli, todo Çukurova se despide de él en un emotivo funeral presidido por su sobrino Fikret. Para él está siendo un momento muy duro, pero está acompañado de Lütfiye y Züleyha, aunque también están muy dolidas por este golpe del destino.

Además, tras el funeral Fikret se ha apoyado mucho en Züleyha. Y ha tenido que ponerle al corriente de las novedades ocurridas en Siria... Al principio, el joven querría ocultárselo, por evitarle sufrimiento. Sin embargo, ella se ha negado rotundamente, quería saber todas las novedades de su marido...¡Y ambos han acordado no parar de buscarlo!

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo una misteriosa mujer llega a la mansión Yaman preguntando por Demir para hablar con él algo personal y privado. Lütfiye la ha recibido amablemente, pero ella no quería hablar con la tía de Fikret. Al decirle que Demir no está en casa, pero que podía hablar con Züleyha, su esposa, la mujer se ha quedado sorprendida. ¡No sabía que el joven estaba casado! ¿Qué asuntos querría tratar con él? ¿Quién es esa mujer? No te pierdas 'Tierra Amarga' de lunes a viernes a las 18:00 en Antena 3.