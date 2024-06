Así ha sido la historia de Andrés y Begoña hasta el momento en Sueños de libertad: besos furtivos, encuentros y unos dibujos que les han delatado

La historia de amor de Andrés y Begoña es un amor imposible desde su comienzo. De manual, dos cuñados no pueden estar juntos. Begoña es la esposa de Jesús, el hermano de Andrés; y él se acaba de casar con María, su novia de toda la vida de Jaca.

Interpretados por Dani Tatay y Natalia Sánchez, Andrés de la Reina y Begoña Montes están condenados a vivir enamorados, pero separados el uno del otro.

Su trayectoria

Desde el primer momento que se conocieron, tuvieron una conexión especial. Los dos han intentado frenarla en muchos momentos, sin embargo... ¡Un día la tensión explotó!

Aunque Andrés estaba dispuesto y convencido a dejarlo todo por ella, Begoña siempre tuvo claro que su marido era Jesús y le quería. Pero cuando estaba con Andrés... ¡Se perdía en sus ojos!

Después de varios encuentros furtivos, Begoña le pidió a Andrés cortar para siempre su relación. Ella estaba casada con Jesús y él iba a hacer lo mismo con María. Su amor no tenía sentido y era imposible... Andrés no se lo tomó nada bien pero debió aceptar, no le quedó otra.

El joven de la familia De la Reina se dio el sí quiero con María; y Begoña y él se convirtieron en buenos amigos. ¿Había desaparecido la tensión para siempre?

Donde hubo fuego, cenizas quedan

Aunque ambos han respetado sus matrimonios a partir de la boda de Andrés, lo cierto es que su química nunca ha muerto. ¡Siguen teniendo una conexión muy especial!

Begoña, que está inmersa en un matrimonio de idas y venidas, además de maltrato físico y psicológico, a veces busca consuelo en Andrés aunque solo sea una breve charla. Pero al marido de Begoña no le gusta nada lo amigos que son.

En un momento en el que se volvieron a acercar de más, Gema los vio y puso sobre aviso a María, quien buscó y encontró unos dibujos íntimos de Begoña en el cuaderno de Andrés.

La mujer de éste ha montado un escándalo en la familia, haciendo que se enteren Jesús y Damián también. ¡Algo pasa entre los cuñados!

Ellos lo niegan a capa y espada, pero es inevitable. Cuando Damián decide mandar fuera de Toledo a Andrés, él queda una última vez con Begoña para despedirse. El joven está muy enamorado de ella, y aunque ella lo niegue... ¡También siente cosas por él!

Con la mentalidad de que iba a ser la última vez, ambos se han dejado llevar en el campo, fundiéndose en un romántico beso que ha terminado en dar rienda suelta a su pasión. Lo que ninguno se esperaba era que llegara al final, Damián...

Lo cierto es que Andrés se quedó prendado de Begoña desde un primer momento, y desde ahí, aunque lo ha intentado, no para de pensar en ella.

¿Conseguirán en algún momento estar juntos y felices? ¡No te pierdas la sesión de fotos de su encuentro en el campo!