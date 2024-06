¡Begoña y Andrés dan rienda suelta a la pasión en un fogoso encuentro!

Andrés ha citado a Begoña para despedirse de ella y estar a solas una última vez. Damián le ha enviado a Olite, precisamente, para separarle de ella. ¡No se lo puede creer!

Ambos han comenzado hablando de lo que ha sucedido, todo ha sido por los dibujos. Y ahora él se marcha con María, y deja allí a la pequeña Julia, y a ella también... ¡Begoña le va a echar de menos!

Andrés quiere saber qué siente Begoña hacia él, pero ella se mantiene firme: "Es mejor que no nos hagamos más daño". Pero no ha podido no sucumbir a la química que tiene con el ingeniero...

"Tú eres lo único que me hace feliz", le ha dicho él cogiéndole la cara con amor. Si es la última vez que se ven, ambos se han dejado llevar por la pasión, aunque sea una locura... ¡Y han comenzado a besarse!

Tras mucho tiempo reprimiendo lo que sienten, Andrés y Begoña se han dejado llevar, hasta quitarse la ropa y entregarse el uno al otro.

¡Dale al play y vuelve a ver este momentazo!