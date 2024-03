¡Begoña vuelve a rechazar a Andrés! La enfermera le dice a su cuñado que en su corazón no hay lugar para él

A pesar de que su padre le advirtió que se olvidase de Begoña y se centrase en su compromiso con María, Andrés ha querido citarse en plena noche con su cuñada para hablar seriamente y a solas de lo que ocurre entre ellos.

Begoña le dice a su cuñado que han tenido mucha suerte de que nadie los viese el día que se dieron un beso o cualquiera de las otras ocasiones en las que estuvieron a punto de dárselos. Además, le recalca que eso no puede volver a ocurrir, aunque él recalca en que no puede dejar a un lado sus sentimientos.

“No hables por mí. No quiero que te acerques a mí ni un milímetro”, le recalca duramente Begoña a Andrés. Ella le dice claramente que no lo quiere y reconoce que odia todo lo que están haciendo.

“Aquí lo único que está claro es que estoy profundamente enamorada de mi marido y en mi vida no hay lugar para ti”, sentencia Begoña. A Andrés no le queda más remedio que acetar el rechazo de su cuñada, aunque está convencida de que la que habla no es ella. ¿Será este el fin de una historia que pudo ser y no fue?