Un reparto de primer nivel da vida a Perdiendo el juicio, muy pronto en Antena 3

Perdiendo el juicio aterriza muy pronto en Antena 3 con un reparto de primer nivel encabezado por Elena Rivera, que da vida a Amanda Torres, una brillante abogada cuya vida cambia radicalmente tras sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en pleno juicio.

Junto a ella, la serie cuenta con Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Dafne Fernández y Carol Rovira, entre otros, que dan forma a un universo de personajes complejos y llenos de matices, tanto dentro como fuera de los tribunales.

La ficción combina drama legal y emoción, apostando por historias humanas y personajes que se alejan de los estereotipos habituales del género.

Con este espectacular elenco, Perdiendo el juicio se perfila como una de las grandes apuestas de ficción de Antena 3 para los próximos meses. ¡Muy pronto, estreno en Antena 3!

Así es Perdiendo el juicio

Amanda Torres es una prestigiosa abogada que sufre un grave estallido de su TOC durante un importante juicio. Desde ese momento se convierte en una apestada de la profesión y no le es nada fácil volver a encontrar un trabajo, en parte por ese episodio oscuro y en parte porque no es sencillo convivir ni trabajar con sus continúas manías.

Así que se ve obligada a aceptar una oferta de trabajo en un decadente bufete muy alejado de sus expectativas, donde comparte casos con un grupo de profesionales en horas bajas que nada tienen que ver con los estirados abogados con los que estaba acostumbrada a tratar.

Por otra parte, tiene que lidiar con la atracción que todavía siente por su marido, del que se resiste a divorciarse, y con la que empieza a sentir por su nuevo jefe. Todo ello mientras prepara la defensa de su hermana, que se ve envuelta en un extraño caso de asesinato, sucedido el día de su boda, que puede llevarla a pasar el resto de sus días en la cárcel.