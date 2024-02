Kerim apoya a Yildiz en su momento más duro: “Te ayudaré a recuperar a tu hijo”

Yildiz no levanta cabeza. Halit le ha arrebatado a su hijo a traición y ni siquiera ha podido despedirse de él. Sabe que el empresario hará todo lo posible por conseguir la custodia y ella teme que Halit Can no pueda crecer a su lado.

En mitad del caos, Yildiz ha decidido verse con Kerim, otro de los perjudicados del retorcido plan de venganza de Halit. ¡El empresario lo despidió y lo humilló delante de todos los invitados de la boda!

“Lo siento mucho”, le dice Kerim a Yildiz cuando la ve. Ella sabe que él no tiene la culpa, los dos han sido víctimas, pero lo que le preocupa es que pueda perder a su hijo. El joven se ofrece a prestar declaración en el juicio y ella se lo agradece enormemente.

Además, Kerim le cuenta a Yildiz que tiene unos planes muy ambiciosos, con los que podría llegar a ser incluso más poderoso que Halit. “Todos estará resulto en una semana. Volveremos a hablar entonces y te ayudaré a recuperar a tu hijo”, le asegura él. ¿Conseguirá Kerim completar su plan y podrá iniciar una nueva vida con Yildiz?