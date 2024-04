A punto de morir y engañada por Cansu: así termina la pesadilla de Yildiz mientras es rescatada del fuego

El cruel consejo de Ender llevó a Cansu a presentarse en casa de Yildiz para comenzar con su plan y deshacerse de ella de una vez por todas.

Haciéndole creer que irían a recoger a Halit Can al colegio, Cansu llevó a Yildiz por un camino desconocido, y no tardó en despejar sus dudas: estaba decidida a tirar el coche por un barranco para asegurarse de que no volviera con Çağatay.

Mientras el coche caía hacia el vacío, la tragedia fue interrumpida por un giro inesperado. Yildiz se despertó de su pesadilla. En ese momento, los bomberos estaban salvándola del fuego, al igual que a Çağatay.

Esta vez, el amor ha vuelto a triunfar y la maldad de Cansu ha perdido la batalla. No ha podido separar a los enamorados.

La pesadilla de Yildiz ha terminado. ¿Cómo reaccionarán los demás cuando les cuente todo lo que pasaba en su sueño? ¡Cuántos giros inesperados!