Alihan le pide volver a Zeynep: “Nos merecemos otra oportunidad”

Alihan no ha parado de intentar acercarse a Zeynep desde que ella volvió de Atlanta. Ha querido confesarle sus sentimientos en varias ocasiones, pero el rechazo de Zeynep y si cobardía de lo impedían.

Los dos se han vuelto a quedar encerrados en el ascensor del trabajo… ¡Por culpa de Alihan! El empresario le pide a la joven Yilmaz que le permita poder hablar a solas fuera de ahí, pero ella se niega. “Aquel día te seguí al aeropuerto”, le confiesa Alihan. Ante esas palabras… ¡Zeynep acepta hablar con él!

El empresario la lleva a un restaurante cerca del mar dispuesto a abrirle su corazón. “Sé que te partí el corazón”, se lamenta. Alihan le confiesa que no sabría sobrevivir a la situación si la quiera mucho y se acabara la relación.

Zeynep prefiere no decir nada mientras Alihan le cuenta lo feliz que era con ella. “No quería quererte tanto y que en cualquier momento se me escurriera el amor entre las manos y no pudiera retenerlo”, afirma.

La joven Yilmaz le pregunta por qué no le dijo todo eso en su momento y tuvo que esperar hasta ahora. “Te quería de un modo que ahora no sabría explicar y no dejaste que lo recordara como algo bueno”, le confiesa Zeynep.

Después de repetir varias veces que lo siente, Alihan le pide a Zeynep… ¡Una nueva oportunidad! Si la respuesta es que sí, el empresario la esperará mañana a las 17:00 horas en un lugar que descubrirá si ve una cinta de vídeo. ¿Se presentará Zeynep a la cita? ¿Le dará una nueva oportunidad?