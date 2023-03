¡Pillados! Halit y Yildiz encuentra a Alihan y Zeynep juntos en el sofá

Como Zeynep había bebido demasiado de fiesta y no se encontraba muy bien, Alihan decidió llevarla a casa. Esa noche los dos habían estado muy juntos y el empresario intentó abrirle su corazón a su exnovia.

A pesar de su estado, Zeynep quería que Alihan la dejase sola en casa, pero él se negaba… ¡No quería separarse de ella! En el sofá, el que fue su jefe le confesó a la joven que la había echado de menos, la agarró de la mano y se quedó dormido a su lado.

Ya por la mañana, Halit y Yildiz entran en casa de Zeynep y la encuentran dormida en el salón… ¡Al lado de Alihan! “Esto no es lo que creéis”, se justifica la joven Yilmaz. “Me encontré con Zeynep en un local, eso es todo”, continúa Alihan.

Halit les dice que no tienen por qué darle ninguna explicación, pero Zeynep insiste en aclarar la situación. “Te he preguntado mil veces si hay algo entre vosotros y decías que no era verdad”, le reprocha Yildiz a su hermana en privado.

Cuando Yildiz y su marido se marchan, Halit le comenta que es más que evidente que Alihan y Zeynep están enamorados. “Desde el principio he intuido que esto iba a pasar, lo que no entiendo es por qué me lo escondéis”, dice el empresario.

Mientras tanto, Zeynep le reprocha a Alihan que se haya quedado dormido a su lado y la haya comprometido de esa manera. “¿Te crees que eres mi ángel de la guarda?”, le dice. ¿Tratarán de explicarle a Halit y Yildiz la situación?