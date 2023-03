Alihan acompaña a Zeynep a casa y le abre su corazón: “Te he echado de menos”

Alihan, Emir y Zeynep han salido juntos de fiesta para recordar la movida noche en la que se conocieron. Aunque la joven Yilmaz no quería ir con ellos, su amigo terminó convenciéndola y el empresario no perdió la ocasión para estar con ella.

Alihan y Zeynep volvieron a estar muy juntos en el local. La joven había bebido varias copas y no se encontraba muy bien, por eso, cuando más cerca estaban, casi a punto de besarse, a Zeynep le entraron ganas de vomitar y tuvieron que irse.

El empresario acerca a Zeynep hasta su casa y la lleva en brazos hasta el sofá ya que se ha quedado dormida durante el camino. La joven le pide que se vaya, pero Alihan se sienta a su lado y no quiere separarse de ella.

“En el coche me has dicho: Alihan te quiero, te he echado muy de menos”, le dice el empresario. ¡Pero ella le responde que eso no puede ser verdad! Alihan le confiesa que él sí que la echa de menos, aunque Zeynep se encuentra tan mal que no le hace mucho caso.

Alihan no puede dejar de mirar a Zeynep y basarle la mano mientras ella se va quedando dormida. ¡Y recuerda todos los momentos que han pasado juntos! ¿Qué pasará cuando se despierten la mañana siguiente?