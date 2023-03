Zeynep y Alihan… ¡A punto de volver a besarse en la discoteca!

Emir, el mejor amigo de Zeynep, volvió de Bursa y se presentó en la empresa de Alihan preguntando por la joven Yilmaz. Allí se encontró con el empresario, el cual le había caído muy bien el día que se habían conocido.

Alihan se aprovechó de la presencia de Emir para acercarse a Zeynep… ¡Los dos se presentaron en su casa para convencerla de que saliesen juntos de fiesta! Aunque a la joven no le hacía ninguna gracia pasar tiempo con su exnovio, al final terminó aceptando a regañadientes.

En el local, Zeynep ha bebido varias copas y Alihan no se separa de ella. “Has venido y lo has vuelto a estropear todo. ¡Ahora te odio!”, le dice la joven a su exnovio. Pero Alihan, en lugar de enfadarse, se ríe de la situación y le pide que deje de beber.

“Tú eres un chico muy alto y tu corazón bombea sangre pero no puede llegar a tu cerebro porque está muy lejos”, dice Zeynep. ¡La joven no para de soltar curiosos razonamientos por su boca! Alihan no puede quitarle los ojos de encima y ella le confiesa que “su mirada lo cambia todo”.

Justo cuando están a punto de volver a besarse… ¡A Zeynep le entran ganas de vomitar! Alihan decide llevarla a casa porque casi no se mantiene en pie. ¿Será clave este acercamiento entre ellos para darse una nueva oportunidad?