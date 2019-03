MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 10: 'EL ANIMAL DURMIENTE'

María José se arma de valor para contarle a su marido lo ocurrido con Fermín. Al principio Alfonso cree saber qué le va a decir y no le importa: "Aunque no me guste te vas a poner tanga en vez de bragas", pero María José se derrumba y le confiesa que se ha acostado con su jefe: "Perdí la cabeza, no era yo".