Safiye descubre el gran secreto de Han y protagoniza con su hermano un doloroso desencuentro: ¿Conseguirán solucionar sus problemas?

La boda que nunca llega. Ceylan no está dispuesta a tirar la toalla. Quiere pasar el resto de su vida con Han y por eso no duda en preguntarle algo muy importante para ella: “¿Me harías el gran honor de casarte conmigo?”, pero Han no parece tenerlo claro y le dice que lo siente, pero que no puede casarse con ella.

Han tiene miedo de arrastrar a Ceylan a su propia oscuridad y le dice no se podría permitir volver a hacer daño. Ceylan, por su parte, no se cree las palabras de Han y que son excusas.

Además, le acusa de cobarde, pero asume la derrota con resignación. Una vez más, parece que la boda tendrá que esperar.

Naci está muy decepcionado. Ha descubierto a Safiye leyendo su diario y es algo que nunca se hubiera imaginado que podría hacer. Safiye le confiesa que lo nota muy raro últimamente y que decidió leer el diario por si entre sus páginas encontraba alguna respuesta a sus dudas.

Naci, que está muy dolido con lo que ha hecho su mujer, le dice que se va a dormir a la librería. ¿cómo habrá reaccionado ella?

La verdad a veces duele y si no que se lo digan a Safiye. La joven ha descubierto el secreto el gran secreto de su hermano: ¡Lo ha visto recogiendo basura!

“¿Crees que se me puede limpiar a mí?”, le pregunta Han a Safiye, pero la joven es incapaz de articular palabra y se va del vertedero, horrorizada por lo que acaba de ver.

Şennur, la madre de Esat salió de su casa huyendo de los golpes de mu marido y encontró el mejor refugio en casa de su hijo. Aunque no quiere que su hijo le vea llorando, encuentra en Gülben en su mejor apoyo.

La mujer le cuenta que no es la primera vez que su marido le pone encima y Gülben, atónita ante las palabras de su suegra, le dice que ella no tiene la culpa de nada y que no tiene que avergonzarse.

Gülben, además, deja sus miedos a un lado y se atreve limpiar con su mano las lágrimas de Şennur, que llora desconsolada. ¡Así ha sido el momentazo entre suegra y nuera!

Naci no quiere estar distanciado de Safiye. Le lleva un regalo, a modo de disculpa, y le pide perdón por sus últimas discusiones por el tema del diario.

El joven además anima a su mujer a no ser tan dura con Han. Le dice, que aunque no le gustase viéndole recoger basura, es su hermano y que aunque estuviera sucio o enfermo, nunca debería darle la espalda.

Mientras tanto, Neriman y Ege viven con discreción su amor adolescente. Ege, con la ayuda de Esra, consigue sorprender a Neriman con una románica cena por San Valentín.

Neriman, que no puede ocultar su emoción, no puede estar más emocionada al ver la mesa llena de velas que ha preparado Ege.

La pareja comparte una rica cena, abrazos y confesiones sin que nadie de la familia se dé cuenta. ¡Qué viva el amor!

Dos hermanos enfrentados. Han y Safiye no están pasando por su mejor momento. Safiye no puede perdonar que su hermano vaya cada noche a "abrazar" la basura.

Después de una discusión, Safiye le dice a Han que se vaya de casa y ella cree que nunca será capaz de personarle porque está sucio.

Por su parte, Han intenta acercarse a su hermana y le dice que no entiende por qué no puede quererle cómo es al igual que lo hace él con ella. ¿Recapacitará Safiye y será capaz de perdonar a su hermano?

¿Han y Safiye conseguirán resolver sus diferencias?, ¿La madre de Esat será capaz de empezar una nueva vida, lejos de su marido? Y...¿Ceylán y Han volverán a darse una oportunidad o al no querer Han casarse con ella, será el fin definitivo de su relación?

