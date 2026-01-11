“Ojalá te hubiera conocido antes”: Plácido y Clara se besan en su primera cita

La química entre Plácido y Clara ha sido instantánea. El periodista y fotógrafo madrileño ha visitado Punta do Bico para hacer un reportaje sobre La Deslumbrante y ha estado encantado de que la joven le enseñase las instalaciones.

Antes de volverse a Madrid, Plácido le ha pedido como favor a Clara que lo acompañe y le enseñase Baiona, un pueblo costero de Galicia que estaba convencido de que le enamoraría. Y así está siendo.

Durante el paseo, Plácido le confiesa a Clara que solo sigue en Madrid por sus hijos: “Enviudé joven y me tocó sacarlos adelante”. Los dos se sienten muy a gusto el uno con el otro y eso provoca que el fotógrafo se atreva a intentar un acercamiento con la gallega.

“Ojalá te hubiera conocido antes”, le dice Plácido a Clara antes de lanzarse a besarla. Acto seguido, el fotógrafo le propone que se marche mañana con él a Madrid aunque sea una locura y parece que Clara está dispuesta a pensárselo.