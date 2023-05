En el último capítulo de ‘Hermanos’: Harika y sus amigas, metidas en un buen lío… ¡Ponen en riesgo la vida de Emir!

¡Menudos momentazos nos regaló el último capítulo de 'Hermanos'! Por fin pudimos descubrir quién ganó el concurso de baile del colegio, Oğulcan decidió plantarle cara a Emir y Sengül salió de la cárcel. Pero para entender bien todo lo que ha pasado... ¡Vamos a repasarlo por partes!

A Emir y Tolga no les sentó nada bien que la junta del colegio los expulsara tres días por la trampa que le habían tendido a los primos Eren. Oğulcan, cansado de la actitud prepotente y amenazante de Emir, se enfrentó a él y le dijo que Harika sólo estaba con él por su dinero. Y no sólo eso... ¡Le dijo que ella fue la que le contó a su madre lo que había ocurrido para salvar a su primo y a él! A Emir esa información no le hizo ninguna gracia. ¡Su novia lo había traicionado!

Sengül se desahogó en la cárcel con una amiga sobre su situación con Gönül. ¡Estaba segura de que esa mujer intentaba robarle el marido! Para compensarle lo buena que había sido con ella, la amiga de Sengül llamó a unos primos suyos y les pidió que... ¡Le destrozaran el restaurante a Gönül! Cuando Orhan vio el estropicio que habían hecho, su jefa le dijo que unos hombre se habían presentado con un mensaje: "Sengül te envía saludos. Deja en paz a su marido". ¡Orhan no daba crédito a lo que acababa de escuchar!

Por otro lado, en el colegio Ataman comunicaron que los ganadores del concurso de baile fueron... ¡Doruk y Asiye! Pero como Aybike y Berk se quedaron muy cerca de la victoria, los cuatro participaron juntos en la competición final, representando al colegio. Allí, los jóvenes hicieron una actuación brillante y... ¡Se alzaron con la victoria! Gracias a eso consiguieron 10.000 liras con las que podrían saldar la deuda con Gönül. ¡Aybike no quería deberle nada a la amiga de su padre!

Después de que Orhan descubrió el destrozo que habían hecho en el restaurante de Gönül por culpa de su mujer, se dirigió a su casa. Allí se encontró con Sengül y le dijo lo mucho que lamentaba que no siguiera en la cárcel. ¡No entendía cómo era capaz de seguir haciendo maldades aún estando detenida. A pesar de que su mujer intentó explicarse, él no quiso escucharla. Tenía clara qué decisión tomar... ¡Quería el divorcio! ¿Será este el fin de su matrimonio?

Por último, Emir le recriminó a Harika que lo hubiese traicionado y comenzó a humillarla como de costumbre. Harta de la actitud de su novio y con miedo, Harika lo roció con un spray para salir de su coche y llamó a su amiga Süsen para que acudiese a rescatarla. La joven llegó a la ubicación que la hija de Suzan le había mandado, acompañada de Aybike y Asiye. La situación se complicó cuando, intentando huir, golpearon el coche de Emir y... ¡Se cayó al lago! ¡El joven se estaba hundiendo! ¿Conseguirán salvarlo?

¿Sobrevivirá Emir a la caída al agua? ¿Cómo les afectará este incidente a Harika y a sus amigas? ¿Se divorciarán finalmente Sengül y Orhan? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas... ¡No te pierdas los próximos capítulos!