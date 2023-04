Oğulcan cae en la trampa de Emir y acaba perjudicando a Ömer en el concurso de baile

Oğulcan y Ömer llevan días enfadados por una discusión provocada porque el hermano de Asiye le prohibió a su primo vender mejillones por su seguridad. Ni en casa ni en el colegio se dirigen la palabra y eso es algo que todo el mundo ha notado.

Tolga y Emir han decidido aprovechar la situación para perjudicar al hermano de Aybike. Como el joven ha comenzado a trabajar como repartidor, le han robado la moto y le han dicho que no se la devolverían si no le hacía a Ömer lo que le pedían. Como Oğulcan necesitaba recuperar el vehículo para no meterse en problemas... ¡Aceptó!

Ha llegado el día del concurso de baile y Süsen y Ömer están dándolo todo en el escenario. Sin embargo, Oğulcan está escondido a uno de los lados, preparado para hacer la maldad que le han pedido sus compañeros.

“Ömer, perdóname, por favor”, dice en joven mientras deja caer un cubo de pintura encima de su primo. ¡Todo el mundo se ha quedado de piedra con lo que acaba de pasar! “Mirad, ha sido Oğulcan el que lo ha hecho”, grita Emir desde su asiento.

Tolga está convencido de que Ömer no se quedará de brazos cruzados después de lo que ha pasado y provocará una pelea que llevará tanto a él como a su primo a la expulsión del centro. ¿Se cumplirán sus predicciones?