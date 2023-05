Süsen da la cara por Harika y se enfrenta a Emir: "Deja de gritar a mi amiga"

Desde que Harika empezó a salir con Emir, su actitud ha cambiado. Ya no sólo ha dejado de ser la joven amable y simpática que era cuando salía con Oğulcan, sino que se ha vuelto sumisa y ha dejado que su novio la controle a su antojo.

Emir le ha advertido en varias ocasiones que no se acerque a Oğulcan, su peor enemigo. ¡No quiere que tenga ningún trato con él y disfruta haciéndole sufrir! Pero no sólo eso, para él, Harika tiene que hacer todo lo que le pida para ser buena novia y cada vez que considera que no es así… ¡Le monta un escándalo!

Oğulcan ha querido acercarse Harika para agradecerle que le contase a Ömer dónde se encontraba la noche que casi queda sepultado en el cemento. ¡Gracias a eso está vivo! Ella se asusta al saber que ha corrido tanto peligro, pero también le pide que no se confunda, ya que según ella, está muy feliz con su nuevo novio.

Emir ve como Oğulcan se aleja del lado de Harika, intuye que han estado hablando y estalla contra su novia: “¿No te dije que no hablaras con él? ¿Qué es lo que no entiendes?”. El joven le agarra del brazo y se pone muy agresivo con ella. ¡Pero Süsen lo ve y decide intervenir!

“¡Que dejes de gritar a mi amiga!”, le advierte la joven a Emir. Sin embargo, el miedo hace que Harika defienda a su novio y le dice a su amiga que sólo estaban hablando. ¿hasta cuándo piensa soportar la hija de Suzan esta situación?