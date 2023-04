Sengül pierde el control y se enfrenta a Gönül tras descubrir que Orhan ha dormido en su restaurante: "No voy a dejar que me quites a mi marido"

Orhan se fue de casa al descubrir que Sengül sabía que Ömer trabajaba para los prestamistas antes del disparo a Asiye. Durante varias noches durmió en la panadería en la que trabaja, pero su mujer consiguió que su jefe le prohibiese seguir haciéndolo para que volviese a casa.

Sin embargo, Orhan buscó otras alternativas y cuando Gönül le ofreció quedarse en una habitación que tiene en su restaurante, aceptó encantado. El problema es que Sengül se ha enterado y se ha muerto de celos… ¡Esta dispuesta a dejarle las cosas claras a la vecina nueva!

Oğulcan y Aybike intentan detener a su madre y le cuentan a Orhan su intención de presentarse en el restaurante para montar un escándalo, pero no llegan a tiempo. Sengül entra y se dirige a Gönül nada más entrar: “El hombre con el que estás de risitas y miraditas es el hombre con el que me case”.

En ese momento, Orhan entra por la puerta e intenta tranquilizar a su mujer. “He visto con mis propios ojos, dónde has pasado la noche, con quién has desayunado por la mañana y cómo te reías”, le reprocha ella.

Antes de abandonar el restaurante, Sengül le advierte a Gönül que no vuelva a acercarse a su marido y… ¡Le destroza una mesa! Orhan y sus hijos están avergonzados, pero la nueva vecina les dice que no se preocupen y le quita importancia al asunto. Cuando todos se van, Gönül habla sola y desvela sus verdaderas intenciones: “No sabes que has abierto la caja de pandora Sengül. Te voy a quitar a tu marido”. ¿Lo conseguirá?