Las tramas que quedan por resolver antes del final de la novena temporada de 'Amar es para siempre'

'Amar es para siempre', que continúa un curso más como la ficción de emisión diaria más vista de la televisión, estrenará el próximo mes de septiembre una nueva entrega cargada de novedades. La veterana ficción, que ha superado los 2.100 episodios en emisión, volverá con nuevas tramas, nuevos decorados, nuevos personajes y grandes incorporaciones a su elenco actoral como Jon Plazaola, Carlota Baró, Carles Francino, Joaquín Castejón o Ane Gabarain.

La exitosa ficción está a punto de cerrar la novena temporada y son muchas las incógnitas que aún quedan por resolver: celos, traiciones, nuevos amores... ¡todo puede dar un giro en la vida de nuestros protagonistas!

Todas las incógnitas que quedan por resolver hasta el final

Repasamos las claves de las tramas y analizamos los posibles finales de los personajes que nos han hecho vibrar de emoción en esta trepidante aventura que llega a su fin.

Manolita y Marcelino vs. Beltrán Martín-Cuesta

Manolita y Marcelino no son los mismos desde que aquella fatídica noche Beltrán Martín-Cuesta acabara con la vida de su hija Marisol.

El coronel les arrebató un trozo de su alma y desde entonces los Gómez han luchado contra viento y marea para que se haga justicia y el culpable pague por todo el daño causado.

No ha habido ni un solo día que el matrimonio haya respirado, incluso Manolita tuvo que pisar la cárcel como consecuencia de la voraz crueldad del cuñado de Abel.

Sin embargo, si algo caracteriza a Manolita es su fuerza y tesón, y ella se prometió que llegaría hasta el final. Y así lo está haciendo.

Sabe que tiene poco que perder, y su sed de venganza, con tal de ver a Beltrán entre rejas, está haciendo que cruce alguna que otra línea roja. Aunque los que le quieren harán frenar sus impulsos para que su vida no vuelva a peligrar.

Todos han sufrido demasiado, pero… ¿les hará caso o continuará firme con su objetivo, sin saber que Beltrán aún se guarda más ases en la manga?

¡Sanabria no está dispuesta a arrojar la toalla, y menos en este punto de la investigación!

Maica y Gorka

Gorka y Maica Solo eran dos jóvenes enamorados cuando se dejaron llevar por la pasión en la playa de Laida hace 23 años.

Fruto de aquella pasión nacería su primer hijo, que más tarde les sería arrebatado, haciendo creer a Maica que su hijo había nacido muerto.

Para entonces Gorka ya se había ordenado sacerdote, y Maica no tenía fuerzas para contárselo a su gran amor. A partir de ese momento, sus vidas se separarían: Gorka elegiría el camino hacia Dios y Maica contraería matrimonio con el diplomático Juan Zúñiga, con el que viviría en París.

No obstante, la vida es una caja de sorpresas y el destino puede llegar a brindarte segundas oportunidades cuando uno menos se los espera. Maica, huyendo de su fracasado matrimonio, llegó a la Plaza de los Frutos para abrir una modesta pastelería. Lo que jamás imaginaría es que el cura del barrio fuera el padre de su hijo.

Cuando sus miradas se reencontraron años después, el amor que aún se profesaban volvió a brotar y les fue imposible reprimir sus sentimientos.

Maica tenía claro desde un primer momento que seguía enamorada de Gorka, pero su matrimonio con Dios era una barrera para el padre Etura, que también sabía que su corazón jamás dejó de latir por Maica.

Después de muchas idas y venidas, parece que Gorka ha decidido dar el paso definitivo y entregarse a Maica, pero aún sigue atado a la iglesia y debe tomar una decisión. La dueña del Laida le ha dejado claro, ¡todo no se puede!

¿Vivirán su amor libremente en el caso de que Gorka cuelgue los hábitos?

Estefanía, Abel y Guillermo

Estefanía y Abel se aman, pero parece que no hacen más que sufrir si están juntos: los secretos y las mentiras les ha pasado factura y su relación se fue quedando sin llama, hasta estar a punto de congelarse, poniendo distancia de por medio.

Calonge ha pagado muy caro ser espía del CESID, y mentir a Abel fue uno de los errores que cometió y que el médico militar le costó perdonar.

Cuando estaba sobrepasada por los últimos acontecimientos y quiso empezar una nueva vida en Barcelona junto a su hermano Esteban, Abel reaccionó y gastó el último cartucho para intentar convencerla de que se quedara a su lado.

Estefanía lo hizo, pero le dejó claro que solo era por un tema profesional: quería formar parte oficialmente del CESID.

Cuando se miran sus ojos hablan por sí solos, pero el pasado aún duele y Estefanía ha encontrado la paz y comprensión que necesitaba en los brazos de Guillermo, quien apuesta muy fuerte por su relación con la gerente del King’s.

¿Se dará cuenta Estefanía que su corazón pertenece a Abel o decidirá cerrarle la puerta para siempre y ser feliz junto al abogado?

Emma y Manolín

Esta temporada tampoco ha sido fácil para Emma y Manolín.

Al poco de conocerse, Emma supo que estaba embarazada y tuvieron que contraer matrimonio, aunque no estuvieran enamorados.

El hijo de Manolita y Marcelino se fue a vivir a casa de su suegro, y así cuidar de su mujer día y noche durante su embarazo.

Ya se sabe que el roce hace el cariño, y dormir en la misma habitación (no es la misma cama, ya que Manolín dormía en el suelo para respetarla) hizo que fueran conectando y ambos acabaran locos de amor.

Pero si no había suficientes dramas en la familia de los Gómez una nueva tragedia los golpeó de nuevo: Emma perdió el bebé que esperaba y su relación se fue enfriando hasta que la joven decidió centrarse en su carrera como enfermera y divorciarse de Manolín.

Aunque en un principio su decisión parecía no tener vuelta atrás, Emma se está dando cuenta que quizá su corazón no haya pasado página y tenga muchos sentimientos por su aún marido.

Emma quería que fueran amigos, pero Manolín no puede aceptarlo porque sigue enamorado de ella. ¿Dará Emma un paso al frente para sincerarse con él o ya es demasiado tarde?

Virginia y Fabián

Los polos opuestos se atraen, y ellos ha vuelto a ratificar este dicho.

Virginia y Fabián son como el día y la noche, como el agua y el aceite. Ambos han crecido en ámbitos totalmente diferentes: ella es una joven dulce e inocente que ha pasado la vida en un convento mientras que él es un joven que se ha tenido que buscar la vida en la calle, huyendo de una pesadilla que marcó su infancia.

Ambos empezaron a trabajar en el Laida para Maica, y Virginia no tardó en darse cuenta meterse a monja quizá ya no estaba en sus planes: empezaba a sentir algo por Fabían que nunca había experimentado y algo le decía que no lo podría negar ni ocultar por mucho tiempo.

Se armó de valor y valentía, y le confesó sus sentimientos al joven, pero no fue correspondida.

Con el paso del tiempo la joven supo aceptar que lo que había entre ellos solo era amistad, pero para entonces Fabián empezaba a comprender que estaba locamente enamorado de su compañera, aunque no lo pudiera expresar.

Pero al fin se ha lanzado y se ha declarado, pero Virginia malinterpreta sus palabras, creyendo que lo decía como amigo. ¡Se quieren, pero no son capaces de abrir su corazón!

¿Cuándo se darán cuenta que no pueden vivir el uno sin el otro?

Benigna

Benigna sigue al lado de su fiel Manolita, y no se separará de ella hasta que se sepa qué va a pasar con Beltrán.

Es una mujer que siempre está rodeada de gente, pero su corazón apagado desde la muerte de su Benito.

La llegada de Eduardo suscitó su interés, pero pronto se dio cuenta que no era en ella donde el amigo de Abel había puesto los ojos.

Sin embargo, sabemos muy pronto un nuevo galán aterrizará en el barrio para revolucionar su vida y su corazón: ¡su adorado Lorenzo Bravo está más cerca de lo que ella cree!

¿Veremos al fin a una Benigna enamorada?

Socorro y Eduardo

Al igual que Benigna, desde que aterrizó en el barrio siguiendo los pasos de su hermano, Socorro ha sido el gran apoyo de Abel y su sobrina Emma.

Siempre ha estado a su lado en los buenos y malos momentos, dispuesta a arrojar un rayo de luz a las adversidades que iban alterando sus caminos con sus sabios consejos.

Pero, ¿quién en quién se apoyaba ella para confesar sus sentimientos?

¡Ha llegado el momento de que alguien encienda la pasión en su interior! Eduardo ha conseguido que la hermana del médico militar vuelva a sentir mariposas en el estómago y se ilusione como si de un amor adolescente se tratara.

Aunque no todo iba a ser tan fácil… Eduardo está casado, aunque su matrimonio hace tiempo que murió y hacen vidas paralelas.

Pero cuando Eduardo es intervenido por una enfermedad, su mujer aparece por sorpresa en el barrio, y Socorro se plantea muchas cosas sobre su relación… ¿le darán una oportunidad al amor que ha nacido entre ellos o le será imposible entregarse a un hombre casado?

Cristina y Quintero

Cristina y Quintero siguen lidiando con Fernando: desde que se convirtió en el socio mayoritario del bufete ha puesto patas arriba los valores del despacho y los abogados no están dispuestos a que alguien, de la noche a la mañana, pisoteé lo que tanto les ha costado construir.

Si a Quintero no le fuera suficiente los aguantar los desprecios de su nuevo jefe cuento se enteró de que el abogado era el amante de su mujer, ahora le ha encargado llevar la defensa de Beltrán, un hecho que le ha costado su amistad con Manolita y Marcelino.

¿Renunciarán Cristina y Justo a lo que ha sido su vida durante tantos años con tal de no seguir sufriendo? ¿Conseguirán que Fernando recapacite y cambie su actitud para el beneficio de todos y el futuro del despacho?