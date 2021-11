Varapalo para Fran, Candela ha vuelto a huir

Coral sigue ayudando a Fran en la búsqueda de su hija. La dependienta de Garlo y prometida de Raúl han conseguido una pista gracias a una fotografía de madre e hija que guarda Fran como un tesoro.

Coral descubre un supermercado en el que cree que Candela, la madre de la niña, puede estar trabajando. Lozano decide ir a ver si es cierto que la mujer trabaja allí. Lo hace en lugar de Fran, puesto que, si Candela viera al padre de su hija, saldría huyendo seguro.

Lo que averigua cae como un jarro de agua fría en Fran: “Candela ya no trabaja en el supermercado, dejó el trabajo hace un mes”. Eso significa que, cuando descubrió al detective de Fran, Candela huyó. Ella no quiere que éste la encuentre, ni a ella ni a su hija.

Fran está desesperado pero Coral, su gran apoyo, le anima a seguir con la búsqueda: “Tú ya no eres el hombre que eras hace quince años”. Y con unas tiernas palabras le pide que no se rinda, que siga con la búsqueda de la niña. Ella le apoyará de manera incondicional. Fran le agradece su incansable ayuda: “Sin ti nunca habría llegado hasta aquí”.

Poco a poco, el creativo y la trabajadora están uniéndose más y más. En sus miradas cariñosas se aprecia el afecto mutuo que se tienen… ¿Pero se tornará esa amistad en algo más? ¿Se enterará Raúl de lo que se traen su prometida y su primo entre manos?

