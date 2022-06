Una nueva Paloma se rebela ante Coral: "A tu lado dejaba de ser yo"

Las cosas entre Paloma y Coral están muy tensas. Han pasado de ser como hermanas a distanciarse por el amor de Fran.

A pesar de que se prometieron que siempre estarían la una para la otra, los sentimientos se están imponiendo.

Después de la charla que tuvieron, Paloma se siente más segura de sí misma y está convencida de que su relación con Fran no se va a romper.

Pero a Coral le han saltado todas las alarmas al no entender el motivo por el que Paloma no ha querido ponerse uno de sus vestidos. ¿No quería que estuviera presente, de algún modo, en ese día tan especial?

Para despejar sus dudas, Coral le ha preguntado y se ha llevado una gran sorpresa: Hace mucho tiempo que siente que está a su sombra.

Tal y como le ha afirmado, lo rechazó para no volver a sentirse como en el pasado. “Ahora el chico que me gusta está a mi lado y siento que estoy empezando a coger las riendas de mi vida, y hasta se me da bien hacer campañas de publicidad. Es como si el talento oculto de esa Paloma no hubiera podido salir hasta ahora", le ha confesado.

Además, no ha podido evitar emocionarse al sincerarse con su amiga. “Tengo el mismo derecho que tú a brillar”, le ha dicho.

Coral, al escucharla, le ha abierto su corazón al decirle que siempre ha sido “el mayor tesoro” de su vida y no quiere perderla.