Manolita, desamparada se enfrenta a Marcelino: “Ha llegado el fin del mundo para mí”

Manolita abraza sin consuelo a su marido en cuanto descubre que es su visita. Lo primero que le dice es que no sabe si va a poder aguantar mucho más en Yeserías.

Manolita nota diferente a Marcelino y se asusta con el posible motivo de su visita: “¿No habrás venido porque quieres que me declare culpable?”, Marcelino le hace ver que es la única alternativa que tienen pero Sanabria no va a admitir esa opción porque ella no es ninguna asesina.

La conversación se torna tensa, Manolita se derrumba al descubrir que su marido ha llegado al punto de desconfiar de ella. Sanabria se siente dolida y decepcionada por los suyos: “Este es el fin del mundo para mí y estoy sola”

Y es que Cristina ya había puesto en conocimiento a Manolita de esta desesperada idea. Hasta su propia abogada desconfía de ella: