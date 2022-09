Luján alerta a Carballo sobre su padre: “Lo que está ocurriendo es algo grave”

El inspector Barros compartió con su compañero y amigo, el comisario Luján, sus sospechas sobre los atracos a joyerías.

El padre de Carballo está convencido de que hay algún policía corrupto detrás de estos robos y ha compartido esta información con Luján. Sin embargo, el comisario le ha restado importancia a su teoría.

Barros quiere ponerse a investigar este caso en profundidad, pero Luján no está por la labor. Y ha decidido reunirse con Carballo en el King´s para hablar con ella sobre su padre.

Luján pretende que Carballo le haga entrar en razón y le convenza para que deje de indagar sobre los atracos a joyerías: “Tiene que tomarse las cosas con más calma, que salga a divertirse, que intente conocer a una compañera”.

Pero María le ha asegurado que ya lo ha intentado y que su padre, desde que murió su madre, ha llenado el vacío que le dejó con su trabajo en la policía.

El comisario le ha insistido para que hable con él: “Lo que está ocurriendo es algo grave”. Carballo ha accedido y, justo en ese momento, ha llegado su padre.

Barros se ha percatado de que estaban hablando sobre él. Luján les ha dejado a solas y María le ha dicho a su padre que están bastante preocupados por él.

A pesar de la intención de ambos para persuadir al inspector de olvidarse de este caso, él no quiere darse por vencido: “Mi instinto me dice que estoy cerca y es algo gordo, y no voy a parar hasta destriparlo”.